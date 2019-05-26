الطيران تكشف عن حقوق المسافر حال تخفيض الدرجة

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الطيران المدني، عبر صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” عن حقوق للمسافر يجب على الناقل الجوّي الالتزام بها في حال تخفيض الدرجة .

وأوضحت الهيئة من خلال مقطع فيديو توضيحي، أنه يحق للمسافر في حال عدم توفّر مقاعد بديلة على نفس الرحلة الاختيار بين السفر في رحلة أخرى على ذات الناقل الجوي.

وأضافت بأن المسافر يحق له السفر على ناقل جوي آخر، بحيث يتحمّل الناقل الجوي الأول فارق تكلفة الإركاب إن وجد، أو فسخ التعاقد وإرجاع قيمة التذكرة مضافاً إليها تعويض بنسبة 100% من القيمة المالية للتذكرة.