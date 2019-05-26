” المطيري ” يقلد ضابطين بشرطة الحدود الشمالية رتبتيهما الجديدتين

عرعر(صدى):

قلد مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب المطيري اليوم ، العقيد حمدان ظاهر العنزي، والعقيد متعب خلف الخميس ، رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بترقيتهما إلى رتبة عقيد.

‏‎ وقدم اللواء المطيري التهنئة للمترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم وملكهم ووطنهم .

من جهتهم عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء .