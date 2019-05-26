” سعودي أوجيه ” في طريقها للتصفية وفق نظام الإفلاس

علي القحطاني(صدى):

تسعى شركة سعودي أوجيه حاليًا إلى دراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة أمامها، بعد دخولها مرحلة التصفية نظرًا للديون المتراكمة عليها.

وأوضحت مصادر أنه من المتوقع أن تتقدم ” سعودي أوجيه ” بطلب فتح إجراء للتصفية وفقًا لنظام الإفلاس، متوقعة قبول المحكمة التجارية في الرياض لهذا الطلب خلال فترة تبلغ من 3 إلى 6 أشهر.

وبلغ عدد المطالبات على ” سعودي أوجيه ” 45 ألف طلب من دائنيين وموظفين بالشركة، التي بلغت مديونيتها 21 مليار و600 مليون ريال.

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