” سعودي أوجيه ” في طريقها للتصفية وفق نظام الإفلاس
تسعى شركة سعودي أوجيه حاليًا إلى دراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة أمامها، بعد دخولها مرحلة التصفية نظرًا للديون المتراكمة عليها.
وأوضحت مصادر أنه من المتوقع أن تتقدم ” سعودي أوجيه ” بطلب فتح إجراء للتصفية وفقًا لنظام الإفلاس، متوقعة قبول المحكمة التجارية في الرياض لهذا الطلب خلال فترة تبلغ من 3 إلى 6 أشهر.
وبلغ عدد المطالبات على ” سعودي أوجيه ” 45 ألف طلب من دائنيين وموظفين بالشركة، التي بلغت مديونيتها 21 مليار و600 مليون ريال.
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5290 ] نشر منذ 6 ساعات
ربنا مع الموظفين حالهم صعب و يا رب يأخذون حقوقهم