بالفيديو.. رد فعل أصحاب المحلات المخالفين في الرياض أثناء قدوم الشرطة  

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو خلو عدد من محلات العطور داخل مركز تجاري بشارع السويلم بالرياض وذلك إثر قدوم الشرطة.

واتضح أن أصحاب المحلات والعاملين بها قد هربوا واختفوا بعيداً عن الأنظار وذلك لمخالفتهم لنظامي الإقامة والعمل.

وأجرى موثق الفيديو جولة داخل المركز التجاري ورصد أكثر من محل خالياً من أي شخص، كما أوضح أن بعضهم ينتظرون خارج المركز حتى تذهب دوريات الشرطة.