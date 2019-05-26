بالفيديو.. رد فعل أصحاب المحلات المخالفين في الرياض أثناء قدوم الشرطة
أظهر مقطع فيديو خلو عدد من محلات العطور داخل مركز تجاري بشارع السويلم بالرياض وذلك إثر قدوم الشرطة.
واتضح أن أصحاب المحلات والعاملين بها قد هربوا واختفوا بعيداً عن الأنظار وذلك لمخالفتهم لنظامي الإقامة والعمل.
وأجرى موثق الفيديو جولة داخل المركز التجاري ورصد أكثر من محل خالياً من أي شخص، كما أوضح أن بعضهم ينتظرون خارج المركز حتى تذهب دوريات الشرطة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5286 ] نشر منذ 25 دقيقة
بجد شئ مضحك و بس تروح الشرطة يدخلون المحلات المفروض اقفال المحلات و حبس صاحب المحل و تغريمة ماليا كمان و الشرطة تراقب بالسر و تقبض علي العمالة المخالفة
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5667 ] نشر منذ 11 دقيقة
نعم أخت نجاة:-
كان المفروض من البلدية أو الأمانة، إقفال المحلات بأقفال خاصة وتابعة للبلدية،وقطع التيار الكهربائي،
ولا يتم فتحها وإعادة التيار إلا بعد تطبيق بعض الإجرائات الجزائية الرادعة..
جزاء لكل مستهتر بالنظام وردع لأمثاله.