بعد صدمتين.. مانشستر يونايتد يعيد الأمل إلى برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

تلقى برشلونة صدمتين عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا ثم خسارة كأس ملك إسبانيا، ليعود إليه الأمل بعدما انسحب مانشستر يونايتد الإنجليزي من صفقة ضم المدافع الواعد ماتياس دي ليخت.

ويعني هذا أن برشلونة بات المرشح الأقرب للظفر بخدمات لاعب أياكس أمستردام الهولندي؛ بعدما كان نادي ” الشياطين الحُمر ” قريبا من ضم مدافع منتخب هولندا خلال الصيف المقبل، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ومن جانبه، كان دي ليخت (19 عاما) لمح في وقت سابق، إلى أنه يفضل الانتقال إلى برشلونة على حساب مانشستر يونايتد، للحاق بزميله فرانكي دي يونغ الذي رحل بالفعل إلى ” كامب نو “.