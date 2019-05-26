بشرى سارة للمواطنين بشأن عيد الفطر 

عادل الحربي(صدى):

زفت بشرى ساارة للمواطنين هذا العام بشأن عدم احتساب إجازة عيد الفطر ضمن مدة الإجازات الاعتيادية للموظفين الحكوميين، إثر تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، منذ يوم 11 من رمضان الجاري.

ونصت المادة 160 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أنه ” إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف، فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية “.

ووفقا لنص المادة، فإن الموظف إذا حصل على إجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف.