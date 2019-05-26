حساب المواطن يوضح حقيقة صرف الدعم قبل عيد الفطر 2019

عادل الحربي(صدى):

كشف حساب المواطن، مدى إمكانية تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم البرنامج لتتزامن مع عيد الفطر 2019.

ورد حساب المواطن على طلب أحد المستفيدين من البرنامج بإيداع دعم الدفعة التاسعة عشر “دفعة يونيو” قبل يوم من عيد الفطر 2019.

وأكد البرنامج أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أنه سيتم صرف الدفعة التاسعة عشر يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

ومن المحتمل أن يُصادف عيد الفطر 2019 يوم الثلاثاء 4 يونيو، على أن يكون شهر رمضان المبارك لهذا العام 29 يومًا فقط، أي سيحل عيد الفطر قبل 6 أيام من موعد صرف دعم حساب المواطن.

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