بالفيديو.. اشتعال النار في سيارة متوقفة بسبب شاحن الجوال

نايف السالم(صدى):

تسبب شاحن متنقل في إشعال النيران داخل سيارة أثناء توقفها في الشارع أمام أحد المنازل .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بداية الحريق بدخان كثيف ظهر داخل السيارة، ومن ثم امتد إلى مكوناتها، وأسرع عدد من المتواجدين حولها لاستطلاع الأمر، إلا أن النيران كانت سريعة وقوية، وانتقلت بين جنباتها ولم تعطِ فرصة لإنقاذ السيارة.

كما أوضح مقطع آخر السيارة بعد إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني، وتضررها بشكل شبه كامل، وعرض صاحبها شاحنا متفحما قال إنه المتسبب في الحريق، محذرا من ترْكِ مثل هذه الشواحن في السيارات.