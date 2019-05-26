مكاتب: لم يتم السماح باستقدام عاملات منزليات إثيوبيات

عادل الحربي(صدى):

أكدت عدة مكاتب استقدام، اليوم الأحد، على عدم السماح باستقدام أي عاملة منزلية من إثيوبيا حتى الآن؛ فيما لم يتطرق اجتماع التاسع من رمضان بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لملف الخادمات الإثيوبيات.

وفي السياق نفسه، تمركزت المناقشة حول إلزام جميع المكاتب بإنشاء دور إيواء للخادمات من الجنسيات المسموح باستقدامها؛ بينما حذف موقع ” مساند ” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي خيار إصدار تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات من القوائم المسموح بها.

وشملت تلك القوائم 19 دولة وهي: الفلبين، النيجر، الهند، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا، فيتنام، موريتانيا، أوغنده، إرتيريا، بيرو، مدغشقر، أذربيجان، أوزبكستان، كمبوديا، بورندي، مالي، جنوب أفريقيا وكينيا.