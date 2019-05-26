وكيل محافظة بارق يوضح حقيقة فيديو مشاجرة المسجد

أبها(صدى):

أكد وكيل محافظة بارق إبراهيم آل منشط، أنه بالتدقيق في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويُظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل مسجد قيل إنه في محافظة بارق ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية أتضح أنه لم يصور في بارق .

وقال إبراهيم آل منشط ، أن الحادثة وقعت قبل عامين في المدينة المنورة.ودعا آل منشط إلى تحري الدقه قبل نشر أي معلومات مغلوطة، وعدم نشر أو تداول مثل هذه المقاطع أيا كان محتواها، حتى لا يقع الفاعل تحت طائلة النظام.