وظائف إدارية وتقنية شاغرة بـ ” الجمارك “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير البرنامج (Program Manager): درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب الآلي، ويفضّل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إدارة المشروع (مثل CAPM / PMP)، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في إدارة مشاريع تقنية المعلومات.

وأضافت، مدير المحفظة (Portfolio Manager): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ويفضّل درجة الماجستير، وخبرة لا تقل عن سبع سنوات؛ فضلًا عن مدير المشروع (Project Manager): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وتابعت، مهندس شبكات (Network Engineer): درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة؛ لافتة إلى أن التقديم متاح اليوم الأحد 2019/05/26م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

وقالت أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير البرنامج (Program Manager): هنا

2- مدير المحفظة (Portfolio Manager): هنا

3- مدير المشروع (Project Manager): هنا

4- مهندس شبكات (Network Engineer): هنا