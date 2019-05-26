عائلة الطيار المفقود في الفلبين تكشف حقيقة تحطم الطائرة

عادل الحربي(صدى):

كشفت عائلة الطيار المفقود في الفلبين حقيقة ما تردد عن العثور على حطام طائرة التدريب التي كانت تقله خلال آخر طلعة تدريبية قبل اختفائه منذ أكثر من أسبوع، قائلة:” لا صحة لتحطم الطائرة وما تردد مجرد شائعات لا أساس لها، خاصةً أنهم موجودون في الجزيرة منذ الواقعة لمتابعة التطورات “.

وأكدت العائلة أن المعلومات التي لديهم أن الطائرة مختفية ولم تتحطم كما أشيع، وأنّ عبدالله ومدربه الفلبيني على قيد الحياة، وأنهم زودوا السفارة بهذه المعلومات.

ولفت إلى أن أحد الصيادين عثر على حقيبة بداخلها هوية المدرب وبطاقات بنكية وصور شخصية له، كما أوضح أحد زملاء عبدالله أنه اتصل على الهاتف المحمول الخاص به بعد أسبوع من اختفائه، وتلقّى ردًا لمدة 5 دقائق تحدثت فيه امرأة ثم أغلقت الخط.

وأوضحوا أن الطيار عبدالله الشريف يدرس وشقيقه الطيران في الفلبين على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب في جزيرة ” أوكسيدنتال ميندور ” ، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا منذ ذلك الحين.