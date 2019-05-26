بالصوت.. العاكور يروي واقعة رفع الآذان بعد انقطاع 15 يوما بسبب هجوم جماعة جهيمان

نايف السالم(صدى):

روى العميد خالد العاكور، أحد المشاركين في إنهاء اعتداء جهيمان على الحرم المكي عام 1979، في لقاء أذيع على إذاعة جدة في وقت سابق ، عن واقعة رفع الآذان لأول مرة بعد انقطاع دام 15 يوماً وهي المدة التي قضاها جهيمان ورفاقه في الحرم.

وقال العاكور ، أنه أول شخص رفع الذان بالحرم المكي بعد انقطاعه 15 يوماً عقب هجوم جماعة جهيمان .

وتابع العاكور ، البيشكة والمحال المجاورة للحرم كانت مطفأة؛ لأن الناس كانت خائفة وعندما صدحت بالأذان شعرت أن جلدي يقشعر، فعندما قلت الله أكبر في المرة الأولى، وقلت الله أكبر في الثانية اشتعلت اللمبات بالمنازل المجاورة للحرم وبدؤوا يشعرون بالأمان، وحدث ذلك بشهادة زميلي سليمان بن شهيب والأمير تركي والفريق فيصل بن لبدة.

وأضاف العاكور عندما نزل جهيمان ومن معه واستحكموا في السرداب، اجتمع بنا الأمير سلطان بن عبدالعزيز- رحمه الله- نهار اقتحام البدروم، حيث تم وضع خطه للاقتحام، فقال الأمير سلطان للجميع من حرس وطني وأمن وجيش وجميع القطاعات: قولوا يالله ثلاث مرات، قلنا يالله، قال: إن كانوا على حق فإن الله ينصرهم عليكم، وإن كنتم على حق فإن الله ينصركم عليهم.

وتابع أن الله استجاب للأمير سلطان، وما جاءت ساعات إلا وتم النصر عليهم.