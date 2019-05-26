20 وظيفة شاغرة في البريد السعودي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع صندوق (هدف) عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 20 وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بالمؤسسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بمسمى (مُترجم فوري)، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

ووصفت المؤسسة التدريب بأنه، ترجمة الكلام من لغة إلى أخرى، وتسهيل المناقشة بين الأفراد الذين يتكلمون لغات مختلفة؛ بينما المهام الوظيفية: دراسة اللغات: دراسة البنية اللغوية ومعانيها وقواعدها النحوية وآدابها، والحفاظ على المهارات اللغوية وتحديثها.

وتكوين بنك مفردات: إجراء البحوث في مجالات مختلفة والبحث في القواميس وقاموس المرادفات وتسجيل المصطلحات والمفردات الخاصة لتكوين وتحديث بنك المفردات المستخدمة؛ فضلًا عن ترجمة الكلام: ترجمة الكلام من لغة إلى أخرى، فورياً أو تباعاً.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (لغات وترجمة – انجليزي)، حديث التخرج، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، كما أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

وأكدت على ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ لافتة إلى أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/09/21هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا