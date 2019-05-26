يحتفظ بمعلومات بناءً على توجيهات أمنية.. ” سناب شات ” يواجه تهم بالتجسس

وكالات(صدى):

كشف موقع ” فايس” عن معلومات تفيد بقيام موظفي سناب شات بالتجسس على المستخدمين ، وذلك من خلال امكانية الوصول إلى معلومات عنهم يحتفظ بها الموقع بناءً على توجيهات امنية .

واكد الموقع ان الموظفين بإمكانهم الوصول بسهولة إلى أداة “SnapLion” المسؤلة عن إفشاء تلك المعلومات مثل الصور المحفوظة وارقام الهواتف ومكان التواجد وعنوان البريد الإلكتروني ، بهدف مكاسب شخصية .

وقال احد الموظفين : نعلم أنه تمت إساءة استخدام هذه الميزة عدة مرات للوصول إلى بيانات المستخدمين بطريقة غير قانونية .

اما الشركة فقد تنصلت من نتائج التحقيق ولكنها في نفس الوقت قالت انها ” مقلقة للغاية ” ، بعد ان اطلقت تصريحات حول وجود ضوابط قوية لمنع استخدام معلومات المستخدمين .

وقالت : في حال اكتشاف ذلك الخطأ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري ، دون ان تنفي تلك الإتهامات بشكل صريح .