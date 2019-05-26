بالفيديو.. قائد ” أمن العمرة ” يحذر من حمل الأسلحة في الحرم المكي 

نايف السالم(صدى):

أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد بن سالم القرني، نفيًا مطلقًا، أنه لا توجد أي ملاحظات أو حالات أمنية أو كل ما يعكر صفو الأجواء الروحانية بالحرم المكي وسلامة المعتمرين وقاصدي المسحد الحرام.

وتحدث القرني عن الاستعدادات الأمنية للمساهمة في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري في مكة المكرمة، خلال حواره ببرنامج “من الحرم” على قناة “الإخبارية”، قائلا:” عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية برئاسة مدير الأمن العام، وتم فيها تحديد الأدوار والمسؤوليات بين كل الجهات”.

وأشار إلى البدء بقفل المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من 23 وحتى 26 من هذا الشهر الفضيل للسيارات الصغيرة؛ موضحا أن الحافلات ستكون الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحرم المكي الشريف.

وحول خططهم للعشر الأواخر، لفت “القرني” إلي أنه تم البدء بتطبيقها من خلال تكثيف التواجد الأمني ومراجعة ما تم من خطط خلال العشرين يومًا الماضية بتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

ودعا قائد قوات أمن العمرة لأخذ الحذر من حمل الأمتعة والأسلحة، خلال رده على سؤال الإعلامي ناصر حبتر مقدم البرنامج، حول السماح بحمل أي أسلحة من خناجر أو سكاكين أو أسلحة خاصة وحملها والدخول بها إلى الحرم المكي، موضحا أنه لا يسمح بحمل الأمتعة، ومن باب أولى يحظر حمل الأسلحة بشكل عام سواء في منطقة الحرم أو مكة المكرمة أو المملكة كافة.