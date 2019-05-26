بالصور.. أمين الشرقية يكشف تفاصيل برنامج ” موسم عيد الفطر “

محمد السعران(صدى):

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز تفاصيل برنامج “موسم عيد الفطر ١٤٤٠” ، والذي تشارك فيه أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للترفيه، و الهيئة العامة للثقافة.

وذكر أنه سيتم إقامة العديد من الفعاليات والتي أبرزها، الحفلات الغنائية التي ويقدمها نخبة من نجوم الغناء من المملكة العربية السعودية والخليجـ إضافة الى فنانيين آخرين من الوطن العربي وتنطلق ثاني أيام العيد، وتستمر حتى الرابع من أيام العيد وهي مخصصة للعائلات والأفراد.

كما ستحتضن المراكز التجارية خلال أيام العيد عروض مسرحية مباشرة للأطفال تضم شخصياتهم المفضلة، بالإضافة للفعاليات التعليمية المصاحبة والمسابقات التفاعلية أيضا.

وأضاف معالي أمين المنطقة الشرقية أنه سيتم إقامة فعالية “مدينة العيد” ، وهي عبارة عن مهرجان العيد الرئيسي في المدينة الذي يستهدف أعداد كبيرة من الزوار، يوميا فيما سيحتوي المهرجان على عروض حية وعروض غنائية وعروض الشارع، بالإضافة الى مناطق طعام مميزة ويعتبر النسخة المكبرة من مهرجانات الحدائق وسيقام في الفترة من أول ايام العيد وحتى الخامس من العيد.

وستحتضن محافظة الخبر العديد من الفعاليات أبرزها فعالية ” حدائق العيد، وهي عبارة عن مهرجانات ترفيهية صممت لاستغلال الحدائق العامة وتغطية المدن الرئيسية جغرافيا بحيث يجد سكانها خيارات ترفيهية متنوعة قريبة منهم وتستهدف هذه المهرجانات المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الاحتفال بالعيد والاستماع مع عائلاتهم وأصدقائهم بطريقة فريدة وتجربة متميزة من خلال ديكورات ضوئية وعروض غنائية ومسرحية تستمر طيلة أيام العيد الخمسة وستنفذها الهيئة العامة للترفيه.

وأبان الجبير عن أبرز المسرحيات التي سيتم تقديمها خلال موسم العيد والتي أبرزها، مسرحية “سيبوني اتجوز ” للفنان الكوميدي المصري المعروف سمير غانم ، وسيتم تقديم ثلاث عروض مسرحية ابتداء من أول أيام العيد وحتى اليوم الخامس، ويشارك فيها نخبة من الفنانين المصريين.

إضافة الى أنه سيتم عرض مسرحية “رحلة بدينار ونص” وهي مسرحية كويتية بطلها الفنان الكويتي المعروف عبدالرحمن العقل ويشاركه البطولة العديد من نجوم الكويت المعروفين وهي تعرض للمرة الأولى في المملكة، وتنفذها الهيئة العامة للترفيه، وتبدأ أولى عروضها المسرحية في أول أيام عيد الفطر وتستمر حتى ثالث أيام العيد .

وأشار معاليه الى إقامة فعالية “سيرك هوليوود” وهو سيرك أمريكي اكروباتي يستهدف الأطفال ويمتاز بألوان موسيقية من فنون هوليود، لافتا الى أنه سيتم تقديم ١٠ عروض على مدار خمسة أيام في العيد، فيما ستنفذ الفعالية الهيئة العامة للترفيه .

إضافة الى فعالية ” العرض المسرحي” شادو لاند” ، وهو عرض مسرحي للوسائط المتعددة ولعب الظل والرقص تم تصميمه بالتعاون مع ستيفن بانكس، مشيرا الى أنه سيتم تقديم خمسة عروض بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى الخامس من العيد، وهي فعالية تنفذها الهيئة العامة للترفيه، وكذلك فعالية المسرحية الموسيقية ” لافيرتا” وهو عرض مسرحي اكروباتي يحتوي على الموسيقى، وسيتم تقديم خمسة عروض بدءاً من أول أيام العيد وحتى اليوم الخامس من عيد الفطر، وهي فعالية تنفذها الهيئة العامة للثقافة، إضافة الى أنه سيتم تقديم عروض الألعاب النارية طيلة أيام العيد .

وأوضح أن الأمانة ستقوم أيضا بعمل بعض الفعاليات في الدمام والقطيف والخفجي والنعيرية وبقيق والجبيل، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية و البرامج الترفيهية تشمل كافة شرائح المجتمع.

وأكد معاليه أن موسم عيد الفطر يأتي ضمن برنامج جودة الحياة 2020 والذي أعتمده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله، وهو أحد برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن وجعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا والمجتمع السعودي أكثر حيوية‪.

وقال أن فعاليات موسم العيد رفعت سقف الآمال بمواسم السعودية القادمة نتيجة العمل الدؤوب الذي قاموا به كافة الجهات الحكومية والخدمية.

وأضاف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن أهداف موسم العيد هي عكس مكانة المملكة في المجال السياحي وصناعة السياحة، وكذلك خلق هوية عالمية لموسم العيد، وتعزيز إحدى مرتكزات الرؤية بأن المملكة في قلب العالم، لافتا الى أن فعاليات موسم العيد ستعمل على توفير بيئة ترفيهية هادفة تستحضر عراقة الماضي واستشراف المستقبل وإبراز المقومات السياحية المتميزة والعالم التراثية العريقة والصورة الجمالية الرائعة للمنطقة الشرقية لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من الداخل والخارج

وأكد على أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتوفير وتجهيز العديد من المواقع التي ستقام عليها الفعاليات في الدمام والخبر وكافة المحافظات بالمنطقة، إضافة الى تشكيل فريق عمل من كافة الإدارات المختصة في الأمانة، بهدف تقديم كامل الدعم والخدمات للفعاليات، بالإضافة الى أعمال الأمانة والبلديات في تجهيز كافة الميادين والواجهات البحرية والحدائق والشواطئ لمناسبة العيد واستقبال الزوار، مثمنا في نفس الوقت الدعم الكبير الذي تتلقاه كافة القطاعات في المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، ودعمهما لقطاع الترفيه والسياحة في المنطقة الشرقية وإبراز هويتها ومكانتها على الخارطة السياحية في المملكة.