بالفيديو.. مجهولون يسرقون إطارات مركبة بجدة ويضعونها على الطوب

نايف السالم(صدى):

فيديو يكشف عملية سرقة إطارات مركبة بجدة في وضح النهار ومن امام شقة مالكها

شهدت محافظة جدة امس السبت جريمة سرقة في وضح النهار ، إذ اقبل لصوص على سرقة إطارات سيارة متوقفة ووضعها على “الطوب ” ثم لاذوا بالفرار .

وأظهر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة المجهولون وهم يحومون حول مركبة بشارع ام القرى بحي الصفا ومن ثم قاموا بعملية السرقة .

وكشف المواطن سالم الوذيناني ان مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا اثناء السرقة ، مؤكداً ان اللصوص قاموا بإيقاف سيارة اللصوص بجوار مركبة قريبة للتغطية على سرقتهم .

واكد انه تم ابلاغ الجهات الأمنية وانهم على ثقة في قدرة رجال الأمن على ضبط اللصوص في اسرع وقت .