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  • نشر : منذ 9 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. مجهولون يسرقون إطارات مركبة بجدة ويضعونها على الطوب

بالفيديو.. مجهولون يسرقون إطارات مركبة بجدة ويضعونها على الطوب
نايف السالم(صدى):

فيديو يكشف عملية سرقة إطارات مركبة بجدة في وضح النهار ومن امام شقة مالكها

شهدت محافظة جدة امس السبت جريمة سرقة في وضح النهار ، إذ اقبل لصوص على سرقة إطارات سيارة متوقفة ووضعها على “الطوب ” ثم لاذوا بالفرار .

وأظهر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة المجهولون وهم يحومون حول مركبة بشارع ام القرى بحي الصفا ومن ثم قاموا بعملية السرقة .

وكشف المواطن سالم الوذيناني ان مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا اثناء السرقة ، مؤكداً ان اللصوص قاموا بإيقاف سيارة اللصوص بجوار مركبة قريبة للتغطية على سرقتهم .

واكد انه تم ابلاغ الجهات الأمنية وانهم على ثقة في قدرة رجال الأمن على ضبط اللصوص في اسرع وقت .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5444 ] نشر منذ 9 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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