بالفيديو.. مجهولون يسرقون إطارات مركبة بجدة ويضعونها على الطوب
فيديو يكشف عملية سرقة إطارات مركبة بجدة في وضح النهار ومن امام شقة مالكها
شهدت محافظة جدة امس السبت جريمة سرقة في وضح النهار ، إذ اقبل لصوص على سرقة إطارات سيارة متوقفة ووضعها على “الطوب ” ثم لاذوا بالفرار .
وأظهر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة المجهولون وهم يحومون حول مركبة بشارع ام القرى بحي الصفا ومن ثم قاموا بعملية السرقة .
وكشف المواطن سالم الوذيناني ان مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا اثناء السرقة ، مؤكداً ان اللصوص قاموا بإيقاف سيارة اللصوص بجوار مركبة قريبة للتغطية على سرقتهم .
واكد انه تم ابلاغ الجهات الأمنية وانهم على ثقة في قدرة رجال الأمن على ضبط اللصوص في اسرع وقت .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5444 ] نشر منذ 9 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم