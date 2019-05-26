” المسند ” يكشف عن توقعاته بشأن الحالة المطرية الرمضانية

عادل الحربي(صدى):

تنبأ أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة ” تسميات ” الدكتور عبدالله المسند، بأن تستمر اليوم الحالة المطرية الرمضانية.

وأضاف المسند عبر حسابه في ” تويتر ” : من المتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية؛ ولكن قد يقل عطاؤها عما كانت عليه من قبل؛ حيث من المتوقع وبمشيئة الله تعالى أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق مرتفعات جازان وعلى أجزاء من نجران وعسير والباحة ” .

وأوضح المسند: ” عادة يتهيأ موسم الأمطار للرحيل بالقرب من نهاية شهر مايو في كل مناطق المملكة، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية؛ ولكن هذا الموسم قد يفاجئنا بخلاف ذلك.. ننتظر وننظر “.