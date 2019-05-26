بمساعدة عشيقها.. عروس تقتل زوجها في شهر العسل 

القاهرة(صدى):

أقدمت عروس على قتل عريسها بمساعدة عشيقها في شهر العسل بمصر، حيث دخلت في علاقة غير شرعية مع نجل عمها مستغلة غياب زوجها في العمل، إذ كان العشيق دائم التردد عليها داخل شقة الزوجية، وبمجرد شك الزوج في سلوكها، قرر الاثنان التخلص منه وقتله.

وتفصيلا، اتفقت الزوجة مع عشيقها على خطة لقتل الزوج، تتضمن أنّ تعطي الزوجة العشيق مفتاح الشقة لتنفيذ جريمته ليلا، بقتل الزوج خنقا في أثناء نومه، وخلال تنفيذ المتهم جريمته استيقظ الضحية، فتدخلت الزوجة بإحضار أواني المطبخ وضربت زوجها على رأسه حتى فارق الحياة.

وقالت الزوجة إنها حاولت إبعاد الشك عنها، وصرخت مدعيّة أنّ لصا قتل زوجها، فحضر عدد من أهالي المنطقة وقاطني العقار، ولم يتمكن العشيق من الهرب وصعد إلى سطح العقار، وحضرت الشرطة أيضا، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من ضبط العشيق، وتم استجوابه بشأن ملابسات الواقعة.