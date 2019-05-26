بالفيديو.. نجاة مواطنين ومركبتين محملتين بالركاب أثناء حريق هائل لأنبوب غاز بمصر

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الأسكندرية بمصر مساء امس السبت حريق هائل إثر كسر انبوب غاز طبيعي ما اسفر عن تفحم 9سيارات و”توك توك” دون وقوع اصابات .

وأظهر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث ، مرور مواطنيًن ومركبتين “اجرة ” محملتين بالركاب وبينما اتخذ الجميع مساره إذ وقع الإنفجار فجأة في نفس اللحظة .

وكان الإنفجار نتيجة كسر غير مقصود اثناء اعمال حفر بأنبوب غاز طبيعي ، ليسفر عن تفحم السيارات التي كانت واقفة دون ركاب .

وفور تلقي الجهات الأمنية للحادث تم توجيه شركة “ناتاجاس” بإغلاق صمامات الغاز الرئيسية لمنع امتداد الحريق ، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق .