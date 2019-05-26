بالفيديو.. نجاة مواطنين ومركبتين محملتين بالركاب أثناء حريق هائل لأنبوب غاز بمصر
شهدت محافظة الأسكندرية بمصر مساء امس السبت حريق هائل إثر كسر انبوب غاز طبيعي ما اسفر عن تفحم 9سيارات و”توك توك” دون وقوع اصابات .
وأظهر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث ، مرور مواطنيًن ومركبتين “اجرة ” محملتين بالركاب وبينما اتخذ الجميع مساره إذ وقع الإنفجار فجأة في نفس اللحظة .
وكان الإنفجار نتيجة كسر غير مقصود اثناء اعمال حفر بأنبوب غاز طبيعي ، ليسفر عن تفحم السيارات التي كانت واقفة دون ركاب .
وفور تلقي الجهات الأمنية للحادث تم توجيه شركة “ناتاجاس” بإغلاق صمامات الغاز الرئيسية لمنع امتداد الحريق ، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق .
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