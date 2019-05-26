قيادي حوثي يفضح فساد المليشيات ويؤكد: ” عبد الملك ” ليس الزعيم الحقيقي 

فهمي محمد(صدى):

يبدو ان تقسيم المصالح قد اوقع الخلاف بين القيادات الحوثية إذ فجًر قبادى حوثي معروف فضيحة مدوية بشأن فساد نظرائه بالميلشيات الحوثية ، الأمر الذي أثار حفيظتهم وجعله مهدد بالإغتيال .

وتفصيلاً ، فق شن القيادي الحوثي سلطان السامعي، عضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” حملة ضارية على قيادات مليشيا الحوثي، متهما إياهم بالفساد وسرقة المال العام .

وقال في حديث له على قناة الساحات، التابعة للمليشيا الإرهابية، ان مستشار عبد الملك الحوثي، أحمد حامد، أبرز المسؤولين المتورطين في قضايا فساد ونهب أموال الدولة .

واضاف ان “احمد حامد ” اصبح يتولي مقاليد الأمور بمساعدة 70 فاسد آخر ، ليصبح الحاكم الفعلى بينما “عبد الملك الحوثي ” مجرد ستار لقراراته .

وكشف ان “الحامد ” أوقف مجلس الشورى ليفرض في المجلس من يريد، كما أنه أوقف هيئة مكافحة الفساد .

ويواجه “السامعي ” تهديدات بالقتل خاصةً بعد ان صرح سابقاً بأن الحوثيين لصوص وقطاع طرق ، إذ اتصل به هاتفيا احد القيادات ووصفه بالأحمق والخائن، وتوعده بأنه سيدفع ثمن تصريحاته غاليا ، وفقاً لمصدر مطلع .