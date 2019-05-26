بالفيديو.. رونالدو يكشف عن سيارته الجديدة الفاخرة

طلال الغامدي(صدى):

استعرض مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيارته الجديدة الفاخرة من نوع ” ماكلارين سينا “، والتي اشتراها بمليون و120 ألف دولار أمريكي تقريبا.

ونشر رونالدو فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام يتضمن قيادته السيارة الرياضية ذات التصميم الأنيق بمحرك قوي بقوة 800 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومتر في الساعة.

وعلى حانب آخر، يواجه رونالدو تعقيدات جديدة في قضية الاغتصاب التي وجهتها ضده الأمريكية كاثرين مايورغا؛ حيث أصبح الآن بإمكان محاميها تتبع العنوان الكامل لمنزل رونالدو في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى.