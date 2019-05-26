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أوفيني يرحل عن النصر دون تجديد عقده 

أوفيني يرحل عن النصر دون تجديد عقده 
نواف السالم(صدى):

رحل محترف نادي النصر البرازيلي، برونو أوفيني، الرياض، لقضاء إجازته، دون أن يجدد عقده مع ناديه النصر ما أثار استغراب الجماهير النصراوية كون النجم البرازيلي من أفضل المحترفين الأجانب أداءً في الموسم المنصرم.

وتسعى إدارة نادي النصر،  لتأمين احتياجات فريقها للموسم المقبل، من خلال مفاوضة عدد من اللاعبين المحليين وسط منافسة من الأندية الأخرى.

ويقترب اللاعب عبد الفتاح آدم، من نادي النصر، إلا أن نادي الاتحاد دخل منافساً شرساً على الصفقة، وبات الأقرب لحسمها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1261 ] نشر منذ 60 دقيقة

ما قصرت كفيت ووفيت وختمتها بجحفلة الطواقي ههههههه

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