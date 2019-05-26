صورة متداولة لمحظورات مجمع الراشد بالخُبر بعد تطبيق لائحة الذوق العام
تفاعل الشارع السعودي بأفراده وكياناته المختلفة مع تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام التي اقرها مجلس الوزراء بغية الحفاظ على هوية المجتمع ومبادئه .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للمحظورات التي اقرها احد الكيانات بالمنطقة الشرقية وهو مجمع الراشد الكائن بمدينة الخبر .
ووفقاً للصورة المتداولة ، فقد حظرت إدارة المجمع بناءً على اللائحة : الشورت فوق الركبة ، والشعر الطويل الغير مألوف ، وملابس النوم او اي ملابس غير لائقة .
كما حظرت الدخول بالحيوانات الأليفة والتدخين والسكوتر بأنواعه المختلفة .
وكان مجلس الوزراء قد اعلن تطبيق اللائحة امس السبت على ان تفرض غرامة 5آلاف ريال على المخالفين .
مشارك 0فقط[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الصورة موجوده من قبل تفعيل القرار بلاش مبالغة ومدح
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25860 ] نشر منذ 49 دقيقة
ممتاز جدا
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 46 دقيقة
صورة متداولة لمحظورات مجمع الراشد بالخُبر بعد تطبيق لائحة الذوق العام برفو خطوة ممتازة جدا اتمني من امانات المدن وضع لوحات مثل هذه اللوحة في مجمع الراشد في جميع مولات وحدائق والدوائر الحكومية والبنوك ومطاعم العوائل والاسر والحدائق العامة باللغتين العربية والانجليزية ايضا وتكون بارزة وبخط كبير يرها الجميع
qlq[ عدد التعليقات: 4949 ] نشر منذ 45 دقيقة
…
طيب شخص عندة اصابه
في الركبه او الكاحل او الساق او الحوض
وطالع من العلاج الطبيعي او النقاهة او موعد للعلاج
ولا بس شورت
ما الغرامة المترتبة عليه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 13 دقيقة
قرار رائع يجب إحترام الذوق العام.