صورة متداولة لمحظورات مجمع الراشد بالخُبر بعد تطبيق لائحة الذوق العام

نايف السالم(صدى):

تفاعل الشارع السعودي بأفراده وكياناته المختلفة مع تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام التي اقرها مجلس الوزراء بغية الحفاظ على هوية المجتمع ومبادئه .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للمحظورات التي اقرها احد الكيانات بالمنطقة الشرقية وهو مجمع الراشد الكائن بمدينة الخبر .

ووفقاً للصورة المتداولة ، فقد حظرت إدارة المجمع بناءً على اللائحة : الشورت فوق الركبة ، والشعر الطويل الغير مألوف ، وملابس النوم او اي ملابس غير لائقة .

كما حظرت الدخول بالحيوانات الأليفة والتدخين والسكوتر بأنواعه المختلفة .

وكان مجلس الوزراء قد اعلن تطبيق اللائحة امس السبت على ان تفرض غرامة 5آلاف ريال على المخالفين .