بعد وفاة 3 حالات.. آيفون يهدد حياة مستخدميه

وكالات(صدى):

على الرغم من مزايا هاتف آيفون التي دفعت الكثيرين لتفضيله بالمقارنة بمنافسه “اندرويد ” نظراً للتمتع بالمزيد من الخصوصية ، إلا انه وعلى ما يبدو أصبح خطر يهدد حياة مستخدميه .

وتسبب “آيفون ” في وفاة اكثر من شخص خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة عيب تصنيع او خطأ استخدام ما جعله سلاح مقنع في يد المستخدمين .

ومن ضمن تلك الوقائع ، حادث ديسمبر الماضي إذ لقى شاب ماليزي حتفه صعقاً بالكهرباء بعد وضعه سماعات آيفون في اذنه اثناء اتصاله بالشاحن .

كما توفي البريطاني ” ريتشارد بول ” صاحب الـ 32 عام متأثراً بحروق شديدة في الصدر والزراع واليد ، بعد أ ن تحدث في الهاتف اثناء اتصاله بالشاحن ما أدى إليه تسرب المياه اليه وتعرضه للصعق .

وفي حادث ثالث توفيت شابة صينية تدعى ” ما أيلون ” بعد انفجار الهاتف في وجهها اثناء مكالمتها مع اتصاله بالشاحن .