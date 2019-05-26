سقوط ‏أمطار رعدية وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة

تركي السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة جازان، اليوم الأحد، عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.

وأوضح الحساب الرسمي التابع للإمارة عبر ” تويتر ” أن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على شمال وشمال غرب ‎المملكة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن درجة الحرارة في المنطقة تصل إلى ٣٦ درجة مئوية، والطقس صاف غالبًا؛ فيما درجة الحرارة العظمى قد تصل إلى ٣٧ درجة مئوية.