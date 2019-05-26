بعد استقالتها من شيخ الحارة.. بسمة وهبة تؤدي مناسك العمرة ” فيديو “

الرياض(صدى):

فاجأت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة متابعيها، اليوم الأحد بتواجدها على أراضي المملكة بنشر فيديو لها من داخل الحرم المكي، وهي تؤدي مناسك العمرة، وذلك بعد استقالتها من فضائية ” القاهرة والناس” أمس السبت.

وأوضحت بسمة وهبة إنها أدت عمرة سلسة، على الرغم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثر الازدحام بالحرم المكي خلال تلك الفترة من العام؛ فيما جاءت استقالتها بعد أحدث حلقات برنامجها ” شيخ الحارة ” مع الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

واندلع خلاف كبيرة بينها وبين إدارة القناة، أدى إلى استقالتها بعد عرض حلقة أمس السبت، من البرنامج، إذ كانت ” وهبة ” أعلنت لإدارة القناة رفضها أن تبث، بسبب تطرق ياسمين الخطيب إلى أسماء العديد من الشخصيات العامة، ولكن فوجئت ببث الحلقة.

وفي السياق نفسه، توصلت بسمة وهبة مع إدارة القناة إلى وقف بثها في الإعادة على ” القاهرة والناس 2″، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من موقع الفيديوهات “يوتيوب “.

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