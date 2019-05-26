6 أسرار تجعل العلاقة الزوجية سعيدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف المحامي الخبير في شؤون الطلاق جيمس سيكستون، عن 6 أسرار من شأنها أن تجعل العلاقة الزوجية ليست ناجحة فقط، بل وسعيدة أيضا، والتي من بينها معرفة معنى الزواج الجيد مبكرًا قبل أن تتدهور العلاقة وتصل إلى الطلاق.

وأكد سيكستون على الصدق بين الطرفين؛ قائلا إن ” هناك شكاوى كثيرة من الأزواج، لكن عندما أسألهم: هل أخبرتهم بذلك؟ يكون الرد الأكثر شيوعا هو: حسنا، كان يجب عليهم أن يعرفوا “، ويضيف: ” لا يمكن للناس سماع ما لا تقوله “؛ وذلك فضلا عن أن تكون صادقًا مع نفسك.

ووجه سيكستون نصيحة بأن يجادل الأزواج بعضهم البعض بمنطق، وألا يكون الجدال في نقاط لا يمكن الجدال فيها أصلا، وحول أشياء لا يمكن تغييرها، لا سيما تلك التي تتعلق بشخصية كل منهما على حدة؛ بالإضافة إلى تخصيص وقتا بعيدا عن الارتباطات الزوجية.

وشدد على الأزواج بترجمة هذه كلمات الود إلى أفعال؛ لافتًا إلى أن عادة ما تدخل العلاقات الزوجية إلى منعطفات حادة بسبب إهمال الشريكين لبعض الأمور البسيطة، مثل التعبير عن الحب بهدية خلال عيد الميلاد، أو إبداء الود والامتنان للشريك في مناسبة مهمة له.