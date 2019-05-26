ولادة ناجحة لإمرأة تعاني من الذئبة الحمراء

محمد السعران(صدى):

تعامل بنجاح مستشفى القريات العام مع حالة إمرأة حامل بالشهر الثامن كانت تشكو من إرتفاع حرارة الجسم و الآلام مفاصل وتعب عام وطفح جلدي ونقص الوزن وفقدان شهية.

وقد تبين بعد إجراء الفحص السريري والمخبري والمناعي وجود فقر دم ونقص في الصفائح ونقص كريات الدم البيضاء ووجود البروتين بالبول .

كما تبين مخبرياً وجود الاضداد المناعية وكان تشخيص المرض داء الذئبة الحمامية الجهازية ( الذئبة الحمراء) حيث تم متابعتها في عيادة أمراض المفاصل والروماتيزم وإعطائها العلاجات اللازمة ، وولدت المرأة ولادة طبيعية . وخرجت وطفلها من المستشفى وهي الآن تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.