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بالفيديو.. هبوط بعض طرق نجران جراء السيول.. والأمانة تصدر بيان رسمي

بالفيديو.. هبوط بعض طرق نجران جراء السيول.. والأمانة تصدر بيان رسمي
نجران(صدى):

أوضحت أمانة منطقة نجران ملابسات تضرر بعض الطرق والأنفاق وحدوث هبوط بها إثر السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة مؤخراً .

وكان مغردون على موقع ” تويتر ” قد تداولوا مقاطع فيديو وصور لتلك الأضرار خاصةً بطريق ضحى –عرقان الذي تم اغلاقه ، وطريق الخدمة بنفق الملك عبد العزيز .

وقالت الأمانة ان المشروع لا زال تحت الإنشاء وتقوم عليه شركة صينية وهو ما سبب عدم اكتمال تصريف المياه عند النفق وحدوث خلل تحت سطح الأسفلت .

واكدت الأمانة ان فرق الطوارئ تواصل جهودها لتصريف المياه من خلال صهاريج شفط الأمطار بجميع المناطق .


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