متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء سيارات عن طريقة سهلة للسيطرة على المركبة في حال تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة غالباً ما ينتهي بحادث سير لا قدر الله لصعوبة السيطرة على السيارة وإيقافها، وذلك في حال عدم دراية السائق بكيفية التصرف في هذه المواقفّ.

وأشار. الخبراء إلى مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها في هذا الموقف الصعب، في البداية يجب التزام الهدوء التام وعدم الخوف والهلع حتى لا تعرض سيارتك والسيارات التي في الطريق للخطر بسبب تصرف خاطئ قد تتخذه، وقم بإطلاق الأضواء التحذيرية والاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة.

وأوضح أن الخطوة التي تليها، قم بتحرير محرك السيارة وضع القير على الحياد وهو الوضع (N)، ثم قم بإطفاء المحرك وإعادة تشغيله عدة مرات في الوقت نفسه، هذه العملية تؤدي إلى إعادة تنشيط كمبيوتر السيارة مما يلغي عمل مثبت السرعة، ومن ثم السيطرة على السيارة، مضيفين: ” اذا فشلت هذه الطريقة، قم بتبديل ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (N) إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (D) ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة، مع الضغط على المكابح في نفس الوقت، حتى تتوقف السيارة تلقائياً “.

وأشار إلى أنه في حال فشل هذه الطريقة، قم بالتمسك بمقود السيارة بقوة، ثم قم بالضغط على المكابح بقوة شديدة، إن لم تستجب السيارة قم برفع فرامل اليد تدريجياً مع الحفاظ على التمسك بالمقود بقوة حتى لا تنحرف السيارة، وفي نفس الوقت افتح نوافذ السيارة بالكامل كي يساعد اندفاع الهواء في تقليل سرعة السيارة، وغالباً ما تنجح هذه الطريقة في إيقاف السيارة.