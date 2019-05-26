طريقة سهلة للسيطرة على المركبة في حال تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة
كشف خبراء سيارات عن طريقة سهلة للسيطرة على المركبة في حال تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة غالباً ما ينتهي بحادث سير لا قدر الله لصعوبة السيطرة على السيارة وإيقافها، وذلك في حال عدم دراية السائق بكيفية التصرف في هذه المواقفّ.
وأشار. الخبراء إلى مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها في هذا الموقف الصعب، في البداية يجب التزام الهدوء التام وعدم الخوف والهلع حتى لا تعرض سيارتك والسيارات التي في الطريق للخطر بسبب تصرف خاطئ قد تتخذه، وقم بإطلاق الأضواء التحذيرية والاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة.
وأوضح أن الخطوة التي تليها، قم بتحرير محرك السيارة وضع القير على الحياد وهو الوضع (N)، ثم قم بإطفاء المحرك وإعادة تشغيله عدة مرات في الوقت نفسه، هذه العملية تؤدي إلى إعادة تنشيط كمبيوتر السيارة مما يلغي عمل مثبت السرعة، ومن ثم السيطرة على السيارة، مضيفين: ” اذا فشلت هذه الطريقة، قم بتبديل ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (N) إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (D) ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة، مع الضغط على المكابح في نفس الوقت، حتى تتوقف السيارة تلقائياً “.
وأشار إلى أنه في حال فشل هذه الطريقة، قم بالتمسك بمقود السيارة بقوة، ثم قم بالضغط على المكابح بقوة شديدة، إن لم تستجب السيارة قم برفع فرامل اليد تدريجياً مع الحفاظ على التمسك بالمقود بقوة حتى لا تنحرف السيارة، وفي نفس الوقت افتح نوافذ السيارة بالكامل كي يساعد اندفاع الهواء في تقليل سرعة السيارة، وغالباً ما تنجح هذه الطريقة في إيقاف السيارة.
رااايق[ عدد التعليقات: 6800 ] نشر منذ 1 ساعة
حسناً ****
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طريقة سهلة * وأخرتها تجارب وفيلم هندي * ههههههههههههههههههه
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 1 ساعة
حرمت استعمل مثبت السرعة بتاتا حصل موقف سيئ معها علقلت علي وان في طريق المدينة بسرعة 140 كم في الساعة لاكن من حسن حظئ ان الوقت كان في منتصف الليل من ايام الاسبوع ولم تكن الحركة مزدحمة بالمركبات طول الطريق ارتبكت ففضلت السير حتي نفذ الوقود عندي من حسن حظي كانت محطة ساكو قريب مني وتوقفت السيارة في المحطة
الحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة
هذولا ولا كأنهم يقودون سيارة الخبراء
كيف ضع القير على الحياد ثم قم بإطفاء المحرك وتشغيل المحرك لا يشتغل ولا يدق سلف الا اذا كان القير على D
اتمنى السلامة للجميع ولا يتعرضون لمثل هذه المواقف