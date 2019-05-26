السلطات الإيرانية تعتقل 30 شخصا بينهم نساء بتهمة ” اليوجا “

طهران(صدى):

يبدو ان السلطات الإيرانية لديها عقدة ما من ممارسة اليوجا ، إذ تقوم بتتبع ممارسيها واعتقالهم إثر حظرها الغامض في 2017 .

واعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 30 شخص منهم نساء بعد ضبطهم اثناء تمارين اليوجا في احد القاعات الخاصة .

وقال نائب رئيس المحكمة في مدينة غورغان، مسعود سليماني ان المدرب الذي اعلن عان التمارين لم يكن لديه تصريح ، وانهم كانوا يرتدون ملابس غير محتشمة ويتصرفون بطريقة غير لائقة على حد قوله .

واضاف ان السلطان الأمنية تتبعت حساب المدرب المعلن وتم مداهمة القاعة واعتقال الجميع لمخالفة القانون .