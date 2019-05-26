السلطات الإيرانية تعتقل 30 شخصا بينهم نساء بتهمة ” اليوجا “
يبدو ان السلطات الإيرانية لديها عقدة ما من ممارسة اليوجا ، إذ تقوم بتتبع ممارسيها واعتقالهم إثر حظرها الغامض في 2017 .
واعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 30 شخص منهم نساء بعد ضبطهم اثناء تمارين اليوجا في احد القاعات الخاصة .
وقال نائب رئيس المحكمة في مدينة غورغان، مسعود سليماني ان المدرب الذي اعلن عان التمارين لم يكن لديه تصريح ، وانهم كانوا يرتدون ملابس غير محتشمة ويتصرفون بطريقة غير لائقة على حد قوله .
واضاف ان السلطان الأمنية تتبعت حساب المدرب المعلن وتم مداهمة القاعة واعتقال الجميع لمخالفة القانون .
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