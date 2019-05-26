معتمر يرفض ترك ” الجنبية ” في الحرم.. ومغردون: شاهد العاصوف
رفض أحد المعتمرين ترك ” الجنبية ” ، أثناء ذهابه لأداء العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ حيث قال له شخص أنها ممنوعة داخل الحرم ولكنه رفض تركها.
وقال المعتمر في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي: ” والله ماني داخل الحرم اللي وجنبيتي معي، ولو يصير اللي يصيرن، مامعي إلا رب العالمين، الرجال بسلاحه “؛ ليشير البعض إلى أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه السلوكيات في الأماكن المقدسة؛ ليقول أحدهم: ” ياخي مكه كلها حرم ما ينفر صيدها والا يقطع شجرها مابالك لو دخل هذا بجنبيته وروع عباد الله بالحرم والحمد لله نحن في أمان ولامن متواجد ولله الحمد”؛ بينما أضاف آخر: ” يبدو إنه متأثر بمسلسل العاصوف، وتابع ثالث: شاف العاصوف يحسبه بث لايف “.
🐪[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 54 دقيقة
يمكن جهل من صاحب الجنبيه العلم له دور
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25857 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه
وين عايش هذا
ابونايف[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 36 دقيقة
هياط ويا كرشته الله يقرفه هالمخيس ان شاءالله السجن
مغرد[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 14 دقيقة
صدق شكله شاف العاصوف يفكره بثر مباشر من مكه ويبى يساعدكم فزعه مسين هههههههههههههههههههههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 13 دقيقة
سعودى هو ما اصدق يمكن مها يط ههههههههههههههههههههههههه