مشروبات تساعد المرأة في التخلص من الوزن الزائد

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير، عن بعض المشروبات التي تساعد النساء في التخلص من الوزن الزائد ومنها الشاي الأخضر وهو من المشروبات الصحية التى تساعد على تنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن الزائد، وحمايته من السرطان، وتعزيز صحة الجلد.

ويعد مشروب الماء المثلج من المشروبات التى تساعد على حرق الدهون، لأنه عندما تشرب الماء البارد، يحتاج جسمك إلى حرق السعرات الحرارية من أجل تسخينه لهضمه، على الرغم من أن ذلك صحيح من الناحية الفنية، فإن شرب كمية كبيرة من الماء البارد يساعد جسمك فقط على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية؛ كما أن عصير الخضار يساعد على فقدان الوزن الزائد.

وفي السياق نفسه، يعتبر مشروب جيليان مايكلز من المشروبات الأكثر الشعبية والتى تعمل على فقدان الوزن الزائد من الجسم، ويمكن إعداده بالطرق الأتية: 60 أوقية من الماء المقطر النقي، وملعقة كبيرة من عصير التوت البري غير المحلى، وحزمة شاي الهندباء الجذر.

فضلًا عن ملعقة كبيرة عصير الليمون؛ ثم تغلي 8 أوقية من الماء المقطر مع غمس شاي الهندباء لمدة 10 دقائق على الأقل، وخلط جميع المكونات معًا، وشربه يوميًا لمدة سبعة أيام.