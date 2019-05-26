تسريبات تكشف مواصفات آيفون هذا العام

وكالات(صدى):

كشفت سريبات حول هاتف آيفون الجديد هذا العام معلومات جديدة حول تصميمه وإمكانياته ، إذ اكدت ان تصميه لن يتغير مع وجود تحسينات في الرام وبعض المزايا الأخرى .

واكدت ان الهاتف لن يدعم الجيل الخامس هذا العام بينما ستتوفر تلك الميزة العام المقبل .

اما التغيير الوحيد ففي الكامير ا الخلفية إذ ستكون هناك تحسينات داخلية كرام 4 جيجابيت من 3 جيجابيت ، على ان تكون سامسونج المورد الرئيس مع إل جي .

ومن المقرر الإعتماد على بصمة الإصبع اذ يفضلها الكثيرون بالمقارنة ببصمة الوجه نتيجة سرعة غرلق الهاتف او فتحه بالنقر عليه .