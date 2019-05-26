شقيق كاتب العاصوف يكشف حقيقة شخصية ” أبو يعيش “

الرياض(صدى):

قال عبدالله الوابلي، وهو شقيق الكاتب الراحل لقصة العمل الدرامي ” العاصوف ” عبدالرحمن الوابلي، أن شخصية أبو يعيش في مسلسل العاصوف ، هي إحدى الشخصيات المحبوبة والمميزة في بريدة خلال تلك الحقبة، والتي كان يعرفها الكاتب ويحبها ويميزها .

وأكد الوابلي في تصريحات للعربية ، أنها شخصية حقيقية تميزت بالحب والصفاء، وهذا الأمر لا يعرفه كثير من محبي الشخصية.

وكانت نالت شخصية ” أبو يعيش ” إعجاب المشاهدين ووصفوها بـ ” ملح المسلسل ” ، حيث بدأ بتكوين الشخصية من الجزء الأول بالقصص التي كان يرويها عندما يجتمع حوله الممثلون ليتابعوا باهتمام نهايتها، وكانت أجزاء منها من وحي الخيال. وفي الجزء الثاني من العمل، تابع المزيني بطولاته المصطنعة بقصصه حتى وصل إلى البطولة الحقيقية بحادثة اقتحام الحرم، حيث تم قتله على يد جماعة جهيمان. وصدمت وفاته المشاهدين، إذ كانوا يتوقعون أن يخرج من الحرم ويروي بطولات أخرى من تأليفه، ومنها أنه من حرر الحرم من جماعة جهيمان، إلا أن مقتله أنهى السيناريو باكراً، ولقي المزيني إشادة بعد أداء الشخصية التي رافقتهم خلال عامين.

يذكر أن الفنان عبدالله المزيني من مواليد عام 1940، قدم أعمالاً تلفزيونية عدة، واشتهر بإجادته في تقديم الشخصيات النسائية. ومن أهم أعماله ” طاش ما طاش ” ، و ” عقاب ” ، و ” أخلاقنا ” ، و ” خلك معي ” ، و ” عيال بحر ” ، و ” سكتم بكتم ” ، و ” المقطار ” ، و ” عائلة المسيار ” ، و ” فينك ” ، و ” وراك وراك ” ، و ” بيني وبينك “.

وكان المزيني قد ابتعد عن التمثيل لمدة 3 سنوات لرعايته والدته حتى وفاتها، ثم انتقل لرعاية والده في بريدة، حتى عاد بقوة بشخصية “أ بو يعيش ” في العاصوف.