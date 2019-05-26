ميسي يصف نجم ليفربول بـ ” الحمار ” .. والأخير يرد 

نواف السالم(صدى):

أوضح جيمس ميلنر ،لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني وصفه بـ “ الحمار “ ، خلال مباراة الذهاب ضمن نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، شهر أبريل الماضي.

ويأتي ذلك بعد تعرض ميسي لما يعتقد أنه عرقلة من جانب ميلنر، خلال اللقاء بين الفريقين في ملعب ” كامب نو “ ، حيث سارع ميسي، إلى النهوض غاضبًا بعد العرقلة ووجه كلمات باللغة الإسبانية لمنافسه.

ولفت إلى أن ميسي ” لم يكن سعيدًا “ ، مبينا أن النجم الأرجنتيني واصل الحديث بالإسبانية، بينما كانا يعبران داخل نفق الملعب متجهين إلى غرف تغيير الملابس بين شوطي المباراة.

وأشار إلى أن ميسي وصفه ب ” burro “ ، وهي كلمة إسبانية تعني ” حمار “ ، موضحا أن نجم برشلونة ” لم يكن يدرك أنني أعرف اللغة الإسبانية، وأعتقد أنها تقال في الملاعب الإسبانية بشكل عام عن اللاعب الذي يركل اللاعبين كثيرًا “.

وقال على لسان ميسي: ” ذلك الخطأ الذي ارتكبته بحقي بسبب أنني مررت الكرة بين قدميك “.