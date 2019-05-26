زوجة عن طلب الخلع من زوجها: ابن أمه وبيعتمد على رأيها
أقدمت امرأة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ بسبب سلبيته أمام والدته واعتماده الدائم على آرائها.
وعن التفاصيل، أوضحت الزوجة أن زوجها دائم النقد لها في أعمالها المنزلية ويقوم بمقارنتها بوالدته، قائلة: ” اتفاجئت إن شكلي قدامها إني مجوعة ابنها وبيروح يحكيلها إن بيتنا وحش جدًا ” .
وأضافت: ” بيقولها إني مش بعرف أهتم بيه ووصل الموضوع إنه بيروح ياكل عندها بشكل شبه يومي ” .
ولجأت الزوجة لرفع قضية خلع ضد زوجها بعدما رفض الطلاق، قائلة: ” أنا كرهت العيشة مع شخص من بره راجل محترم ومن جوه طفل ابن أمه ” .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2990 ] نشر منذ 1 ساعة
فكه من جحى غنيمة ويكون اسعد حضا من شوفة وجهك العكر وقد ورد في الاثر ان الجنة تحت اقدامها فماذا عندك انتي لا شيىء غير الخيبة الثقيلة وكما قال احدهم في معرض رده على امثالك
ياعاذلـــي يكفــــي عتاب وجفــــــى ولــــــــوم***** اللــــي تلومنــــي فيــه معقــــول برضــــــاه جنـــــــــه
ما لمــــتك يوم صار للحـــزن والهم منزل منك***** على ميمتك تقلب في علة ضاقت صـدور منـها ومنــــه
هجـــرت الدار والعجـــــيان وكم سائلو عنـــــك***** اداري عــــنك وزيــن لك الاعــــذار وشاغلــــــي همـه
ما حسبتك تراددني في رضاها يوم ولا هقيتها مــنك ***** لا تخيرني وليفي يين عينين مالي غنــى عــنك ولا عنــه
واذا سقت الجهالة والجفى وتكدر خاطري مـنك***** اقول لك ميمتى ما انخلق منها اثنين و مثلك أنخلق امـه