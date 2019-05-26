زوجة عن طلب الخلع من زوجها: ابن أمه وبيعتمد على رأيها

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ بسبب سلبيته أمام والدته واعتماده الدائم على آرائها.

وعن التفاصيل، أوضحت الزوجة أن زوجها دائم النقد لها في أعمالها المنزلية ويقوم بمقارنتها بوالدته، قائلة: ” اتفاجئت إن شكلي قدامها إني مجوعة ابنها وبيروح يحكيلها إن بيتنا وحش جدًا ” .

وأضافت: ” بيقولها إني مش بعرف أهتم بيه ووصل الموضوع إنه بيروح ياكل عندها بشكل شبه يومي ” .

ولجأت الزوجة لرفع قضية خلع ضد زوجها بعدما رفض الطلاق، قائلة: ” أنا كرهت العيشة مع شخص من بره راجل محترم ومن جوه طفل ابن أمه ” .