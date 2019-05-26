بالصور.. بي ام دبليو تستعد لطرح الفئة الثامنة من جران كوبيه

برلين(صدى):

تستعد BMW لإطلاق الفئة الثامن من جران كوبيه ، وذلك بعد ان كشفت مؤخراً عن سيارتها M8 الإختبارية بمعرض جنيف وسيارة السيدان لتحقق ثلاثي جبار في فترة قصيرة .

ومن المتوقع ان تعلن الشركة عن الفئة الثامن من جران كوبيه خلال شهر ، والتي تتمتع بمظهر انيق ، إذ تم تصوير نموذج اولي منها جاهز للإنتاج اثناء نقلها على شاحن الأسبوع الماضي مع بعض التمويه .

وستمنح جران كوبيه طراز مكشوف وسيدان ومحرك التوربو الجبار سعة 4.4 لتر ، على ان يتم الإعلان عنها في اقرب معرض دولي .