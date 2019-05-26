بعد رحلة علاجية.. عبدالمجيد عبدالله يعود لجدة

جدة(صدى):

شهدت جدة عودة الفنان عبدالمجيد عبدالله بعد رحلة علاجية استمرّت قرابة الشّهر؛ بسبب أزمة صحية في ابتعاده المفاجئ عن حياته الفنية.

وفي هذا السياق، كشف إحدى المصادر أن حالة الفنان ” عبد المجدي ” مستقرّة بعد تلقّيه العلاج اللازم إلا أن الأطباء طلبوا منه الرّاحة التّامة، والإبتعاد كليًا عن الغناء حتى تعود حالته الصّحيّة لوضعها الطبيعيّ.

حيث أشار المصدر إلى أنه تم منعه من استخدام الأجهزة الإلكترونيّة، منها ” الموبايل ” وعدم الإجهاد والتعرّض للإرهاق، مع الإلتزام التّام بجميع تعليمات الأطبّاء خلال مرحلة العلاج.

وكانت آخر مشاركات عبد المجيد عبدالله على خشبة المسرح قبل عام، من خلال حفل غنائيّ بجدّة، بمناسبة اليوم الوطنيّ للمملكة.