بعد رحلة علاجية.. عبدالمجيد عبدالله يعود لجدة
شهدت جدة عودة الفنان عبدالمجيد عبدالله بعد رحلة علاجية استمرّت قرابة الشّهر؛ بسبب أزمة صحية في ابتعاده المفاجئ عن حياته الفنية.
وفي هذا السياق، كشف إحدى المصادر أن حالة الفنان ” عبد المجدي ” مستقرّة بعد تلقّيه العلاج اللازم إلا أن الأطباء طلبوا منه الرّاحة التّامة، والإبتعاد كليًا عن الغناء حتى تعود حالته الصّحيّة لوضعها الطبيعيّ.
حيث أشار المصدر إلى أنه تم منعه من استخدام الأجهزة الإلكترونيّة، منها ” الموبايل ” وعدم الإجهاد والتعرّض للإرهاق، مع الإلتزام التّام بجميع تعليمات الأطبّاء خلال مرحلة العلاج.
وكانت آخر مشاركات عبد المجيد عبدالله على خشبة المسرح قبل عام، من خلال حفل غنائيّ بجدّة، بمناسبة اليوم الوطنيّ للمملكة.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 38 دقيقة
بعد رحلة علاجية.. عبدالمجيد عبدالله يعود لجدة سلامات يابو عبدالله ماتشوف شر ماقدمك الا العافية لاحظت في السنوات الاخيره كثرة سقوط الفنانين والممثلين والمطربين مابين جلطات دماغية وشلل رعاشي وعمليات جراحية وامراض مزمنه وبعضهم اختفي عن الساحة الفنية لفترة طويلة مثل عادم امام وغيرهم الكثير لامجال لذكرهم نسال الله السلامة وحسن الختام سارعو الي التوبة والغفران ونحن في العشرة الاوخر من رمضان والتي فيها عتق من النيران