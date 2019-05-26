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بيوم الحب الصيني.. زوجة تعاقب زوجها بـ 50 صفعة

بيوم الحب الصيني.. زوجة تعاقب زوجها بـ 50 صفعة
بكين(صدى):

أقدمت امرأة صينية على معاقبة زوجها بـ ” الصفع ” أمام الجميع في يوم الحب الصيني؛ وذلك بسبب عدم شرائه لها هاتفًا ذكيًا جديدًا.

وعن التفاصيل، قامت المرأة بصفع زوجها 50 صفعة وفي هدوءٍ تام استقبل الزوج عقاب زوجته دون الدفاع عن نفسه، ولم يقم بمنعها أيضًا.

وقبضت الجهات الأمنية على الزوج لكنهم فوجئوا بالزوج يدافع عنها، حيث أشار إلى أنه ارتكب خطأ بعدم شرائه الهدية التي أرادتها زوجته وسمح لها بصفعه لتهدئتها.

كما أوضح أنها كانت تدفع معظم نفقاته، وهو ما جعله يتحمل عقابها الشديد أمام الجميع، وبعد وقت طويل هدأت الزوجة في نهاية المطاف وقررت الصفح عنه.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6800 ] نشر منذ 27 دقيقة

يستحمل غصباً عنه ** ( تنفق عليه أغلب الأوقات )**
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أبووو المذله اللي أنت فيها ( أعمل نفسك ميت أحسن لك ) ** هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 25860 ] نشر منذ 23 دقيقة

عفيه ونعم الزوج المثالي

[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 10 دقائق

غصب يتحملها وترى زي ما في عندهم حريم يصرفوا على البيت ترى حتى عندنا ناس يدرون المدرسات علشان رواتبهم وهكذا

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