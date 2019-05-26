بيوم الحب الصيني.. زوجة تعاقب زوجها بـ 50 صفعة
أقدمت امرأة صينية على معاقبة زوجها بـ ” الصفع ” أمام الجميع في يوم الحب الصيني؛ وذلك بسبب عدم شرائه لها هاتفًا ذكيًا جديدًا.
وعن التفاصيل، قامت المرأة بصفع زوجها 50 صفعة وفي هدوءٍ تام استقبل الزوج عقاب زوجته دون الدفاع عن نفسه، ولم يقم بمنعها أيضًا.
وقبضت الجهات الأمنية على الزوج لكنهم فوجئوا بالزوج يدافع عنها، حيث أشار إلى أنه ارتكب خطأ بعدم شرائه الهدية التي أرادتها زوجته وسمح لها بصفعه لتهدئتها.
كما أوضح أنها كانت تدفع معظم نفقاته، وهو ما جعله يتحمل عقابها الشديد أمام الجميع، وبعد وقت طويل هدأت الزوجة في نهاية المطاف وقررت الصفح عنه.
رااايق[ عدد التعليقات: 6800 ] نشر منذ 27 دقيقة
يستحمل غصباً عنه ** ( تنفق عليه أغلب الأوقات )**
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أبووو المذله اللي أنت فيها ( أعمل نفسك ميت أحسن لك ) ** هههههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41075 ] نشر منذ 24 دقيقة
حب صيني يعني تقليد والى كيف
امحقه من حب لطشته من قلبها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25860 ] نشر منذ 23 دقيقة
عفيه ونعم الزوج المثالي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41075 ] نشر منذ 16 دقيقة
صدق المثل الي يقول ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41075 ] نشر منذ 16 دقيقة
صدق المثل الي يقول ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب
fares[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 10 دقائق
غصب يتحملها وترى زي ما في عندهم حريم يصرفوا على البيت ترى حتى عندنا ناس يدرون المدرسات علشان رواتبهم وهكذا