باكستان تبدي استعدادها لبدء محادثات السلام مع الحكومة الجديدة في الهند

إسلام آباد(صدى):

أبدى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي استعداد بلاده لبدء محادثات السلام مع الحكومة الهندية الجديدة.

وأوضح في تصريحات أدلى بها اليوم في مدينة مولتان بإقليم البنجاب أن باكستان تعطي الحوار الأولوية لحل الخلافات ولضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وأضاف أنه يتعين على البلدين الجلوس إلى طاولة الحوار؛ لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين، مؤكدا أن تحقيق السلام في المنطقة يقع على رأس أولويات باكستان، وأن الحكومة الباكستانية تبذل جهودا مخلصة في هذا الصدد.

كما أكد عزم الحكومة الباكستانية على مواصلة الحرب ضد الإرهاب للقضاء على موجة الإرهاب الحالية التي تشهدها البلاد.