تهدم المناعة وتسمح بإختراق الأمراض المعدية.. ” السجائر الإلكترونية ” الخطر القادم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذرت دراسة بحثية من استخدام السجائر الإلكترونية مؤكدة انها تضعف مناعة الجسم وتثبط الجينات والبروتينات المسؤلة عن حمايته من الأمراض المعدية .

وأثبتت الدراسة التي قامت بها جامعة كارولينا الشمالية وشارك فيها 47 شخص ان الدخنيين لم يكن لديهم اي مناعة ضد الأنفلوانزا ، بينما تم قمع وتثبيط مناعة المدخنين بالسجائر الإلكترونية مقارنةً بغير الدخنين .

واكد الباحثون ان النتائج تنطبق على جميع الأمراض التنفسية وان الشباب والمراهقين هم الأكثر ضرراً نظراً لأن جهازهم المناعي لازال في طور البناء ، وهو ما يستوجب ضرورة الحذر بعد الترويج لها في كثير من المجتمعات .