تهدم المناعة وتسمح بإختراق الأمراض المعدية.. ” السجائر الإلكترونية ” الخطر القادم
حذرت دراسة بحثية من استخدام السجائر الإلكترونية مؤكدة انها تضعف مناعة الجسم وتثبط الجينات والبروتينات المسؤلة عن حمايته من الأمراض المعدية .
وأثبتت الدراسة التي قامت بها جامعة كارولينا الشمالية وشارك فيها 47 شخص ان الدخنيين لم يكن لديهم اي مناعة ضد الأنفلوانزا ، بينما تم قمع وتثبيط مناعة المدخنين بالسجائر الإلكترونية مقارنةً بغير الدخنين .
واكد الباحثون ان النتائج تنطبق على جميع الأمراض التنفسية وان الشباب والمراهقين هم الأكثر ضرراً نظراً لأن جهازهم المناعي لازال في طور البناء ، وهو ما يستوجب ضرورة الحذر بعد الترويج لها في كثير من المجتمعات .
fares[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 18 دقيقة
في راي الشيشه احسن منها وافضل لكن اقول الله يخارجنا منها يارب