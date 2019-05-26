اكتشاف عقار يعالج حالات داون قبل الولادة

واشنطن(صدى):

نجح فريق بحثي بجامعة روتجرز الأمريكية في اكتشاف عقار للأجنة لتغيير الكروموسوم الزائد المسبب لحالة “داون ” قبل الولادة .

ويعمل العقار الجديد على وقف انتاج الخلايا العصبية الضارة وبالتالي حدوث تحسينات كبيرة بالدماغ ، إذ يعمل على تثبيط الكرموسوم الزائد .

وعلمياً فإن الإنسان الطبيعي لدية 46 كرموسوم تضم الجينات الوزراثية ، بينما تعاني حالة دون من كرموسوم واحد زائد من الحيوان المنوي او البويضة .

وقال الأستاذ المساعد بالجامعة “بنغ بنغ ” انه يحتمل ان يكون هناك علاج ممتاز قبل الولادة لإعادة التوازن إلى نوعين من الخلايا العصبية وهي الإثارة والتثبيط ، وتحسين الوظيفة الإدراكية بعد الولادة .