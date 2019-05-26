” مودي ” رئيس وزراء الهند لفترة ثانية
نجح ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي في تمديد فترة رئاسته مدة ثانية بعد النجاح الساحق الذي حققه حزبه “بهاراتيا جاناتا” في الإنتخابات البرلمانية التي انتهت الخميس الماضي .
واعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الهند رام نات كوفيند مساء امس السبت ، انه تم تعيين “مودي ” ، إذ طلب الرئيس منه اسماء الوزراء المكلفين وتاريخ ووقت آداء اليمين للحكومة الجديدة .
ومن المتوقع ان يؤدي مودي اليمين الدستورية في 30 مايو الجاري ، وفقاً لصحيفة” فاينانشيال إكسبريس” الهندية .
وكان حزب ناريندرا مودي قد حصل على 303 مقعد من أصل 543 مقعدًا في البرلمان بأغلبية ساحقة .
A.awad[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 4 ساعات
هــذا النــجـس أكــثر واحـــد في الهــند يكــره المـسـلـمـين ….
زائر[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 50 دقيقة
عشان كذا فاز يعرف يجيب الناخب بالطريقه ذي الله يكفي المسلمين شره