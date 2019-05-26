” مودي ” رئيس وزراء الهند لفترة ثانية

نيودلهى (صدى):

نجح ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي في تمديد فترة رئاسته مدة ثانية بعد النجاح الساحق الذي حققه حزبه “بهاراتيا جاناتا” في الإنتخابات البرلمانية التي انتهت الخميس الماضي .

واعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الهند رام نات كوفيند مساء امس السبت ، انه تم تعيين “مودي ” ، إذ طلب الرئيس منه اسماء الوزراء المكلفين وتاريخ ووقت آداء اليمين للحكومة الجديدة .

ومن المتوقع ان يؤدي مودي اليمين الدستورية في 30 مايو الجاري ، وفقاً لصحيفة” فاينانشيال إكسبريس” الهندية .

وكان حزب ناريندرا مودي قد حصل على 303 مقعد من أصل 543 مقعدًا في البرلمان بأغلبية ساحقة .