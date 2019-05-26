القوات البرية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية باب التقديم على عدد من الوظائف على بند التشغيل والصيانة بالهيئة وذلك للمواطنين فقط .

وتدعو الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف ومن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع على ان يبدأ التقديم إعتباراً من اليوم الأحد الموافق (1440/09/21) هـ ولمدة أسبوعين، بالتخصصات التالية: مهندس اتصالات – مهندس شبكات – لغة انجليزية (تربوي).

ويشترط للتقديم مايلي :

– ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك غير محكوم عليه في جرائم مخلة بالأمانة والشرف .

– توفر المؤهلات و الشروط التي يحددها الاعلان وجميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي .

– تصديق معلومات ” اسم الموظف -مسمي الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها” من الجهات الحكومية حسب الأنظمة .

– يجب ان يوضح في جميع سنوات الخبرة بالقطاع الخاص ” اسم الموظف -مسمي الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها- عدد أيام العمل في الاسبوع ” مع بيان مدة اشتركات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

– ان يكون المتقدم لائقاً صحياً وحسن المظهر .

– ألا يقل تقدير حامل الماجيستير عن جيد جداً مع وجود خبرة (سنتين) .

– ألا يقل تقدير حامل البكالوريوس عن وجود خبرة (4 سنوات .

– اجتياز المقابلة الشخصية .

يجب أن يصطحب المتقدم بطاقة الهوية الوطنية حديثة الإصدار و الشهاده الدراسية الأساس وصورة من السجل الأكاديمي

وأوضحت الهيئة أن التقديم إعتباراً من اليوم الأحد الموافق (1440/09/21) هـ ولمدة أسبوعين التخصصات التالية: مهندس اتصالات – مهندس شبكات – لغة انجليزية (تربوي).

وأبانت ان التقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع على الرابط التالي :هنا

ومن المقرر ابلاغ المقبولين مبدئياً من خلال رسالة نصية SMS على رقم جواله المسجل في الطلب أو من خلال متابعة طلبه عبر البوابة الإلكترونية للقبول بمكان ووقت الحضور لإجراء المطابقة والإختبار .