بالفيديو..عمر العبد اللات يحسم الجدل حول اسم عائلته ويوضح علاقته بـ ” الصنم “

أميرة خالد(صدى):

رد الفنان الأردني عمر العبد اللات، على الانتقادات التي طالما واجهها بسبب اسم عائلته، والتي ينسبها البعض لـ ” اللات ” الصنم الذي كان يُعبد في الجاهلية.

وأكد الفنان الأردني خلال لقاءه ببرنامج ” مجموعة إنسان ” أن النطق الأصلي للاسم هو ” عبد الله ” ، قائلا: ” اسم عائلته يعود إلى كبرى العشائر في الأردن ” .

وأضاف: ” العشائر الأردنية في السابق كانت تضيف دائمًا في نهاية مسمياتها حرفي الألف والتاء، موضحا أن كثيرًا من نسل جده سموا أنفسهم على اسمه وكان يطلق عليهم في البداية مجموعة ” العبد الله ” ، ثم ” العبادلة ” ، ثم ” العبد اللات ” .