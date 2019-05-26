حب المراهقة..عشرينية تروي مأساتها بعد زواجها وهي قاصر بقران غير موثق

القاهرة(صدى):

روت فتاة مصرية 21 عاما، معاناتها بعدما تزوجت وهي في الخامسة عشر من عمرها، انسياقا وراء عاطفتها.

وأوضحت الفتاة أن معاناتها بدأت بعدما تزوجت وهي قاصرًا برغبتها، ووقع زوجها على إيصال أمانة، كي يسجل الزواج عند مأذون رسمي بعد بلوغها السن القانونية.

لكن المفاجأة أن الزوج تهرب من حفظ حقوق زوجته، وقرر التخلي عنها هي وأولادها، دون تسجيل الزواج رسميا.

ولجأت الفتاة لمحكمة الأسرة لإثبات زواجها، فهي لا تملك أي أوراق ثبوتية لها، رغم أن الأطفال مسجلين باسمه.

وتقول: ” أصبحت غير قادرة على طلب الطلاق، أو الزواج رسميًا، وزوجي تركني بمفردي مع الأولاد ” .

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