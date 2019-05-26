أعضاء شرف الهلال يقنعون الشلهوب بالاستمرار

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن إقناع أعضاء شرف نادي الهلال، للاعب محمد الشلهوب، بالاستمرار موسما آخر مع الفريق.

وكان الشلهوب قد أجرى تعديلاً على قراره النهائي بشأن مستقبله مع كرة القدم، ناويًا إعلان اعتزاله وإنهاء مسيرته بشكل نهائي.

ويعد الشلهوب أسطورة هلالية، حيث توج بـ31 لقباً مع الزعيم، كما يعد أكثر لاعب شارك في دوري أبطال آسيا، وتوج باللقب الآسيوي مع الهلال عام 2000.