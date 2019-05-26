أعضاء شرف الهلال يقنعون الشلهوب بالاستمرار
كشفت مصادر مطلعة عن إقناع أعضاء شرف نادي الهلال، للاعب محمد الشلهوب، بالاستمرار موسما آخر مع الفريق.
وكان الشلهوب قد أجرى تعديلاً على قراره النهائي بشأن مستقبله مع كرة القدم، ناويًا إعلان اعتزاله وإنهاء مسيرته بشكل نهائي.
ويعد الشلهوب أسطورة هلالية، حيث توج بـ31 لقباً مع الزعيم، كما يعد أكثر لاعب شارك في دوري أبطال آسيا، وتوج باللقب الآسيوي مع الهلال عام 2000.
هووواي[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 1 ساعة
كل بطولات الطواقي المزعومه كانت قبل الفار والسويلم
والقادم خراب عليكم ياطاقيه
تدارب[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 1 ساعة
انصح ابوطاقيه يدهن جسمه بمسك الطاهره يمكن تظبط معاه
الزومان[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 19 دقيقة
تدارب قصدك مسك الطهاره
هذا يدهنون به المناطق الحساسه
وذا فيه اعلان عنه الان
بصراحه اعلان مضحك وخاصة في رمضان
كأنه اعلان حق القرون الوسطى
مسك الطهاره🤩🤩🤩🤩🤩